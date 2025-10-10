ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」が11日、初日を迎える。10日は前検が行われた。初下ろしから2節で石井伸長、喜多須杏奈と全部の足がトップ級に仕上がっていた7号機は津田陸翔（24＝広島）が引き当て、選手間での評判も高かった。「久しぶりに力強くていいですね。直線が良くてターン回りもいい」と好感触。当地看板機になるだけのポテンシャルを秘めており「合格です！コースによっ