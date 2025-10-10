10日午後9時25分ごろ、岩手県、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市と宮城川崎町、それに石巻市、福島県の福島市、田村市、福島伊達市、相馬市、それに