■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE大阪MV 1ー3 姫路（10日、大阪府）国内最高峰“SVリーグ”の女子が開幕し、初代女王の大阪マーヴェラスがセットカウント1ー3でヴィクトリーナ姫路に敗れ、黒星スタートとなった。第1セット、大阪MVは姫路の移籍組・元イタリア代表、カミーラ・ミンガルディ（27）や野中瑠衣（24）にスパイクを決められ先取されると、第2セットは元ベルギー代表のファンヘッケ・リセ（33）や元日本代表の林琴奈（