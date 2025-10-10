お笑いコンビ、爆笑問題が10日、ライブ「2025年度版漫才爆笑問題のツーショット」を11月28日午後7時から、東京・東銀座の時事通信ホールで開催することを発表した。この日、開催された芸能事務所「タイタン」の「タイタンライブ」のエンディングで発表された。06年にスタートして、今年で第21弾。その年に起きた政治、経済、芸能、スポーツなど、さまざまなジャンルのできごとを太田光（60）と田中裕二（60）が1時間超ノンストップ