国民スポーツ大会のウエイトリフティング競技、石川県代表の高校生リフター・橋本侑大さん。能登半島地震で失った最愛の祖母への思いを胸に、見事、表彰台を勝ち取った高校生に密着しました。10月6日、滋賀県で開かれている国民スポーツ大会に初めて出場した石川県珠洲市・飯田高校3年の橋本侑大さん。MROが初めて取材したのは、去年の2月でした。橋本侑大さん（当時高校２年）「ここのハウスでいま生活しています」能登半島地震で