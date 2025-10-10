シンガポール航空は、新しい機内安全ビデオを全便で10月末から順次機内上映する。シンガポール政府観光局と共同制作し、客室乗務員がエスプラネード、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、セントーサ島、ラオパサ、ジュロン・レイク・ガーデンズなどを巡り、安全手順を示す。獅子舞の舞踏団やコーラムのアーティスト、シラットの武道家、アクアエアロビクスのチームと交流する構成とした。実写映像に水彩画風の効果を重ね、町中のウォール