［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田2025年10月10日、日本代表がパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦した。個人的に注目したのが、３−４−２−１システムで左ウイングバックを担った中村敬斗だ。９月は招集外だったドリブラーが、この試合でどんなプレーをするのか。単純な興味があった。６分に左サイドからクロスを上げた中村は続く９分もドリブルで仕掛けずバック