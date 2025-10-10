１０日午前７時頃、岩手県雫石町長山の林で、同町西根、藤原与吉さん（７１）が倒れているのが見つかり、死亡が確認された。後頭部や背中などに動物の爪で引っかかれたような傷が複数あり、県警はクマに襲われた可能性が高いとみている。藤原さんは９日午後にキノコ採りに出かけたまま、行方不明となっていた。現場は民家と林が点在する田園地帯で、藤原さんは民家から約６０メートルしか離れていない林の中で倒れていた。読