【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2ー2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】日本vsパラグアイの全４ゴールサッカー日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦。後半アディショナルタイムにFW上田綺世がダイビングヘッドで同点弾を決め、2ー2の引き分けに終わった。これで10月に行われたアメリカ遠征から3試合連続未勝利となっている。10月シリーズでは南米