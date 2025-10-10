プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは10日、ホーム開幕戦で佐賀バルーナーズと対戦。76ー67で勝利を収めました。 ヴェルカは第1Qを6点ビハインドで終えますが、第2Qに逆転し、6点リードで前半を折り返します。後半もリードを守り切り、佐賀との西九州ダービーを制しました。