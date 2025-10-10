【モデルプレス＝2025/10/10】SixTONESの松村北斗、女優の高畑充希、宮崎あおい（※崎は正式には「たつさき」）が10日、都内で行われた映画『秒速5センチメートル』初日舞台挨拶に、共演の森七菜、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、メガホンをとった奥山由之監督とともに登壇。高畑と宮崎が驚いた松村の姿を明かした。【写真】松村北斗の「お母さん」のようなコメントを残した美人女優◆松村北斗主演「秒速5センチメートル」