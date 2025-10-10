イエローのコンパクトスポーツ2025年9月5日、スバルは「BRZ STI Sport」の特別仕様車「YELLOW EDITION」を発表しました。販売は抽選方式でおこなわれ、300台限定という希少性がすでに注目を集めているようです。黄色もよく似合うFRスポーツカー！【画像】超カッコいい！ スバル新「“FR”スポーツカー」を画像で見る（49枚）YELLOW EDITIONのベースとなる「BRZ」は、トヨタとの共同開発によって誕生したFRスポーツカーで、初