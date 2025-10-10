この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。人間、「自分が何かを我慢して頑張っている時」はどうしても「自分は頑張っているのに周囲の人はそれを分かってない！」と思いがちですよね。仕事でも育児でも勉強でも、周囲が自分の頑張りに気づいてないように思える時は何だか卑屈になってしまうのも仕方ないのかもしれません。しかし、喉元過ぎれば…で自分の