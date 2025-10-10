公明党の斉藤代表は10日、自民党の高市総裁と会談し、連立政権から離脱する意向を伝えました。斉藤代表は、自民党の政治とカネをめぐる問題への対応を「誠に不十分」と指摘し、連立関係を「いったん白紙にする」と述べました。■斉藤代表「いったん白紙」「関係に区切り」1時間半に及んだ話し合いの結果、「お別れ」となりました。公明党斉藤代表（10日午後4時ごろ）「自公連立政権については、いったん白紙とし、これまでの関係