トランプ大統領＝9日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのスティーブン・チョン広報部長は10日、X（旧ツイッター）への投稿でノーベル平和賞にトランプ大統領が選ばれなかったことに不満を示した。「ノーベル賞委員会が平和より政治を優先していることを証明した」と述べた。チョン氏はトランプ氏について「人道主義者の心を持ち、彼のように強い意思で目覚ましい成果を上げる人物はいない」と主張。