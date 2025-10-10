サロン級ジェルネイルブランド「ジェルミーワン」から、冬を彩る限定カラーコレクション「Playfully Yours」が登場♡大人の遊び心とときめきをテーマにした5色の特別カラーに加え、大人気の「はがせるベース」からは数量限定の大容量サイズが登場します。指先から華やぐ季節にぴったりな限定アイテムを、ぜひチェックしてみてください♪ ジェルミーワン冬限定色「Playfully Yours」登場