10月11日から3連休という人も多いかと思いますが、静岡県内は11日から台風23号の影響が出るとみられています。 9月、竜巻の被害があった静岡県牧之原市では2次災害への警戒を強めています。 【写真を見る】「山のがれきが落ちてくる可能性が…不安」3連休再び台風の影響懸念 2次災害への警戒強める=静岡県・牧之原市 台風23号は現在、九州の南を北西方向に進んでいて、県内には12日の夜から13日の未明にかけて最も接近する見