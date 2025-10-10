2025年の新米は2024年よりも多く収穫されそうです。小泉農水相：この約10年で最大の増産ですから、米が足りなくなる状況にはないことをご理解いただきたい。2025年の新米の予想収穫量は747万7000トンで、2024年産に比べて68万5000トン増え、2016年産以来、最も多い収穫を見込んでいるということです。主食用の作付けが約11万ha増えたとされることや、多くの地域で天候に恵まれたため、コメのとれ高が増えると見込まれています。小