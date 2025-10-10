滑走路に止まる小型機 愛知県豊山町の県営名古屋空港で小型の航空機のタイヤがパンクし、動けなくなったことで滑走路が一時閉鎖されました。 名古屋空港事務所によりますと、10日午後3時半ごろ、中部国際空港から来た小型の航空機が着陸後に誘導路を走行していた際にタイヤがパンクし、動けなくなりました。 これにより空港の滑走路が午後4時15分ごろまで一時閉鎖され、ＦＤＡ＝フジドリームエアラインの青森と熊本