…お願いしたいのですが…依頼人は20代無職の女性。ゴミ屋敷に至った事情とは／ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報（1）壮絶なゴミ屋敷、その背景にあるものとは――？ ブラック企業でいじめに遭い、退職した20代の千絵美。心を病んで家から出られなくなり、一人暮らしの部屋はゴミ屋敷に。自分ではどうにもできないけれど、恥ずかしくて人に見られたくない…。そんな絶望する千絵美を救ってくれたのが、清掃会社「ゴミ屋敷専門パ