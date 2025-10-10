グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。10月4日（土）の放送は、東京・お台場にある「TOYOTA ARENA TOKYO」から公開生放送！ ゲストには日向坂46・金村美玖（かねむら・みく）さん、河田陽菜（かわた・ひな）さんをお迎えして、9月17日（水）にリリースされた15枚目となるシングル「お願いバッハ！」について伺いました。（左