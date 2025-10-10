フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたさまざまなお悩みを、Blue Oceanリスナーみんなで考えます。10月3日（金）の放送では、婚約破棄による「自己肯定感の低下」などの悩みが寄せられました。※写真はイメージです＜リスナー