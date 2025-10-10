※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を迎えた妻は助産師に支えられ、幸せを感じていた。1年後、休日なのに同僚の出産祝いだと言って出かけて行った夫。実は行き先で助産師と会っていた。実はふたりは妻が入院中から度々会う仲だったのだ。妻はワンオペの真っ最中なかなか帰らない夫…何してる？これはもはや本気!?夫が外で女性と会っている最中、妻は