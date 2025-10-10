１９８５年に歌手デビューした芳本美代子、網浜直子、松本典子の３人によるユニット「ＩＤ８５」が１０日、東京・杉並区の「座・高円寺２」で４０周年記念ライブ（９日と合わせ全３公演）を行った。昨年、芳本のＹｏｕＴｕｂｅをきっかけに再会し、新ユニットを結成。この日に向けて練習を重ねてきた。満員のファンを前に芳本は「今日は４０年前を懐かしんでいただきながら楽しんで下さい。私たちも年齢を誤解しながら、１６、