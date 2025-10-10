佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ポストシーズンの第2ラウンド、ディビジョンシリーズ第4戦が行われドジャースが延長11回、フィリーズに2対1で劇的なサヨナラ勝利を収め、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進