21:00 メキシコ鉱工業生産指数（8月） 予想0.2%前回-1.2%（前月比) 予想-2.1%前回-2.7%（前年比) 21:30 カナダ雇用統計（9月） 予想3.0万人前回-6.55万人（雇用者数・前月比) 予想7.2%前回7.1%（失業率) 23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月） 予想54.1前回55.1 22:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし） 11日