◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、今回の代表活動で唯一初招集だったＭＦ斉藤光毅が後半２１分に途中出場し、代表デビューを飾った。三笘がコンディション面を考慮されて選外となったことで、パリ五輪でエース番号の１０番を背負ったドリブルを武器とするアタッカーにチャンスが巡ってきた中