9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、Mood Teaser BREATH ver.とNew Artist Photoが公開された。【写真】決意がにじむ瞳…オオカミの爪痕から差し込む光を見つめるリーダー・EJ&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決定している。韓国1stミニアルバム『Back to L