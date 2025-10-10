「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第２日」（９日、横浜ＣＣ＝パー７１）３４位からスタートした松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、２ボギーの６８で回り、通算２アンダーで２８位に浮上した。１１番でボギーをたたくも、１４番でグリーン手前からチップインバーディーを沈めるなど見せ場を作った。後半にも３つバーディーを記録し、通算２アンダー。ただマックス・グレイサーマン（米国）が