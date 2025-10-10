「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日開幕、まるがめ）１３４期養成所チャンプの小林甘寧（２１）＝広島・１３４期・Ｂ２＝が、初めて４コースに入る考えを示した。８月の宮島一般戦で６コースからデビュー初勝利。自信を深めると、前節の大村一般戦では６コースから２着２回をマークするなど存在感を発揮した。師匠の山口剛（広島）からの指示で「このルーキーシリーズだけ４、５コースに入ります」との方針を口にした。