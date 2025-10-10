県人事委員会はきょう、県職員の月給とボーナスを引き上げるよう新田知事に勧告しました。引き上げ勧告は4年連続です。県人事委員会の黒崎紫抄代委員長は県庁で、勧告書を新田知事に手渡しました。勧告では、県の行政職について、月給は平均3.13パーセント、額にして1万1252円増やし、ボーナスは0.05か月分増の4.65か月分とするよう求めています。月給の引き上げ幅が3パーセントを超えるのは1991年以来で