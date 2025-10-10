「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日開幕、まるがめ）津田陸翔（２４）＝広島・１２９期・Ａ２＝が注目の７号機を引き当てた。３節前の初下ろしで石井伸長（香川）が優出６着。節イチ級の伸びを見せると、２節前の喜多須杏奈（徳島）も抜群の動きだった。伸びだけではなく、出足、行き足も力感十分のエース機候補だ。津田は特訓で「久しぶりに力強くて良かった。直線がいいですね。班の人にもいいと言われました」と好感