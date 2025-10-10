2025年10月10日現在、デニーズの公式アプリで10％オフクーポン配布が予告されています。3日間限定で使える公式アプリの「クーポン」タブ内で、10月11日から13日まで（各日11時から24時）の期間で使える10％オフクーポンの配布を予告。なお、クーポンは10月11日11時から配信されます。3連休に外出の予定がある人は、外食先候補のひとつにしてみても良いかも。※画像は公式アプリより。東京バーゲンマニア編集部