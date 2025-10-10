岡山映像ライブラリーセンターに眠る過去の秘蔵映像をお届けする「ニュースプレイバック」。 【画像を見る】特急「富士」をさまざまな角度から 今回は1961年10月、山陽本線を走る車両の動力源が蒸気機関から電気に切り替えられたことによって新たに登場した特急電車のニュースをお伝えします。 1961年10月1日、宇野駅のホームに滑り込んできた電車。 特急「富士」です。倉敷と広島県の三原の間