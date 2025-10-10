Photo: mio デスクワーク中の無意識に力んでいるあの姿勢、やめられました。デスク作業が長時間に及ぶと、気づいたらストレートネック＆巻き肩のダブルコンボ。本当にこのクセをやめたくて見直したのが、マウスを置く位置です。姿勢の改善はもちろん、思いのほかデスク以外でも作業が捗るようになりました。「マウスを持った手」が巻き肩を加速させている説