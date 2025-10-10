◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNAー巨人（11日、横浜スタジアム）CS最後の練習を決戦の地、横浜スタジアムで行った巨人。練習前、阿部慎之助監督は円陣を組ませると、「とにかくモチベーションとテンションをあげてやるだけ」などと語りました。「みんなが気持ちを合わせてやるしかない。それが一番大事だとはミーティングでも言った」この日は打撃練習の前に投内連係など守備の練習に力を入れてましたが、「（短