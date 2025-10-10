Adoのメジャーデビュー5周年を記念して、YouTubeにて4週連続でAdoの過去ライブ映像がプレミア公開されるスペシャル企画『Road to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire』の開催が決定した。 ■第1弾は「私は最強」at Ado 2nd Live『カムパネルラ』 『Road to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire』では、10月11日から11月1日までの4週連続で毎週土曜21時より、Adoの公式YouTubeチャンネルにてライブ映像をプ