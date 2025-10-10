マツダ車など県内製品の愛用に取り組む郷心会が創立50周年を迎え、記念の式典を開きました。広島市内で開かれた式典には、会員企業の代表者など約400人が出席しました。マツダ車など県内製品の愛用に取り組む郷心会は、第一次オイルショックで東洋工業が経営危機に陥ったのを機に発足しました。式典で、マツダの毛籠社長は、トランプ関税などによる現在の難局を乗り越える決意を語りました。■マツダ毛籠勝弘社長「地元の雇用、