あす東北・関東は日中も肌寒い一方九州では真夏日か3連休初日のあす11日（土）は、東北と東日本で雨が降りやすいでしょう。東北や関東では日中も肌寒く感じられそうです。西日本も太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。一方、九州は晴れる所が多く、30度以上の真夏日となる所がありそうです。北海道も多くの所で晴れる見込みです。また、3連休は台風23号の動きに警戒が必要です。12日（日）から13日（月）ごろにかけて、暴