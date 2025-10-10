2025年のノーベル平和賞が発表され、ベネズエラのマリア・コリナ・マチャドさんの受賞が決まりました。マチャドさんはベネズエラの元国会議員で、現在は野党指導者として活動しています。ノーベル委員会は、マチャドさん選出の理由として、「世界の民主主義が崩壊の危機にある中、命をかけて声を上げ勇気を与えた」と説明しています。2024年の大統領選挙では、マチャドさんは独裁色を強める現職大統領のマドゥロ氏の対立候補として