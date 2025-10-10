横浜市教育委員会（資料写真）女子児童らを盗撮し交流サイト（ＳＮＳ）のグループチャットで画像を共有したなどとして、横浜市教育委員会は１０日、市立小の男性教諭（３７）＝性的姿態撮影処罰法違反などの罪で公判中＝を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は９日付。市教委によると、男性教諭は昨年１０月〜今年４月、県内の施設で児童の下着を撮影して動画をＳＮＳで共有したり、児童にわいせつな行為をしたりした。男性教