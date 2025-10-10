筆者の知人Aさんは結婚3年目の女性。激務の夫を支えるため、家事をすべて引き受けていました。朝早く家を出て夜遅くに帰って来る夫とはすれ違いの生活。自身もフルタイムで働いていたので忙しかったのですが、文句一つ言わず愛する夫を支え続けていたのです。ある日、出社した夫がスマホを家に忘れているのに気づいて会社に連絡を入れると、驚愕の事実が判明し……。 激務は嘘。毎日定時で帰っている！？ 夫はAさんに対