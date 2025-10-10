「【台風23号】発達しながら3連休に接近へ 伊豆諸島は再び暴風や大雨に厳重警戒」と題し、気象予報士の松浦悠真氏が最新の台風情報を解説した。動画では、台風23号が3連休中に日本に接近し、特に伊豆諸島を中心として暴風や大雨による被害の警戒が必要だと訴えている。 松浦氏は「影響はかなり大きく出るという地域もありそうです」と前置きし、南大東島北北東を進む台風の最新進路や今後の発達度、警戒すべき波・風・雨につい