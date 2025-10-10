◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、後半１９分に２点目を失点した。１―１で後半が開始した。同４分には、ＭＦ堂安律のクロスからＭＦ南野拓実が頭で合わせてゴールネットを揺らすが、オフサイドの判定。追加点こそマークできずにいたが、リズム良く攻撃を仕掛けた。しかし同１９分、パスで中