2020年の「うっせぇわ」で鮮烈なメジャーデビューを果たし、今年デビュー5周年を迎えたAdoが、過去ライブ映像を4週連続でプレミア公開するスペシャル企画『Road to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire』を開催することが決定した。【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様同画では、これまで行ってきた代表的なライブから厳選された映像を、毎週土曜よる9時よりAdoの公式YouT