フォークシンガーの松山千春（69）の秋のコンサートツアーが10日、埼玉・越谷市のサンシティ越谷市民ホールからスタートした。12月24日の北海道・札幌文化芸術劇場公演まで全国20都市を回る。東京公演は12月12日の東京国際フォーラム。【写真】17曲を力一杯歌い上げた松山千春開演の10分前から“千春コール”が響き渡る中、「I LOVE YOU」で幕を開けた。千春は「6年ぶりにやってまりました」と挨拶した。同会場は昨秋、初日に