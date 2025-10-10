みずほ銀行は11日の夜から基幹システムの更新を行います。これに伴って12日の午後まで、ATMやネットバンキングが利用できなくなります。みずほ銀行が行うのは勘定系システム「MINORI」の更新作業です。2019年の導入以来、初めての大規模な更新となります。更新は11日の夜10時から12日午後1時まで行われ、この間、▼ATMでの入出金や▼ネットバンキング「みずほダイレクト」の利用、▼「PayPay」など、電子決済サービスへのみずほ銀