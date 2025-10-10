連立の継続をめぐり公明党の斉藤代表が自民党の高市総裁と国会内で会談しました。1時間半に及ぶ会談で、公明側は、継続の条件として「企業・団体献金」の規制強化案を受け入れるよう求めましたが合意には至らず、公明党の斉藤代表は高市総裁に連立から離脱する考えを伝えました。これにより、26年に及ぶ連立が解消されることになりました。日本の政治状況がさらに不安定化するのは避けられません。いったい、なぜ、公明党は連立か