10月10日、辻希美がブログを更新した。【写真】長女・希空と“そっくり”次女の寝顔SHOTも公開辻は、「おやすみなさい」と題してブログを更新すると、「今日は朝から私のめまいと 頭痛が 酷かった1日で 何とか夜まで耐えた」と自身の体調を報告。続けて、「そして無事2人寝かしつけ完了」「お疲れ自分!!!!!!」「後は夜中だ」「少しでも寝てくれますように…」と綴り、息子と次女が寄り添うように眠る微笑ましい兄妹SHOTを掲載した