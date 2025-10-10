海外ドラマ『glee／グリー』等でエミー賞を6度受賞したライアン・マーフィー製作総指揮、キム・カーダシアン主演で贈る、華やかな離婚弁護士の活躍を描くリーガルドラマ『オール・イズ・フェア 女神たちの法廷』が11月4日（火）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて独占配信。